Mehmet Şimşek’ten yeni KDV ve kripto para düzenlemesi sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yeni vergi düzenlemesi ve kripto paralara ilişkin yasa çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şimşek, konuk olduğu Hürriyet gazetesinde vergilendirmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ

Burada kripto varlıklara ilişkin yasa çalışmasında son aşamaya gelindiğini de belirten Şimşek, SPK yasasında değişikliğe gidileceğini söyledi. Şimşek, “Kripto varlıklar ‘değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar’ şeklinde tanımlanıyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları yapılıyor. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler öngörülüyor” diye konuştu.

‘VERGİ TABANI GENİŞLETİLECEK’

Temel vergi yasalarını gözden geçirdiklerini ve gerekli reformları yapacaklarını dile getiren Şimşek, “Çalışmalarımızı vergi tabanının genişletilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması, vergilendirmede basitlik sağlanması, etkin olmayan istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunun artırılması, vergi güvenliğinin artırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki başlıklarında yürütüyoruz. OVP’de yer verdiğimiz gibi vergi mevzuatımızda yer alan tüm istisna ve indirimleri gözden geçiriyoruz” dedi.

SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

Önceki ‘Vergiyi tabana yaymak’ sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Şimşek, “Vergiyi tabana yaymak derken kast ettiğim, vergi tabanının genişletilmesi. Vergi vermeyen, kayıt dışında olanları, kayıt içine, sistem içine almak” dedi.

YAT’LARDAN KDV ORANLARI

KDV oranları artırılırken yatlardan vergi alınmamasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, Şimşek yeni düzenlemeye dikkat çekti. “Eleştirileri dikkate alıyoruz” diyen Şimşek, Meclis gündemindeki torba yasa teklifinde bu konuda adımlar atıldığını belirtti. Şimşek konu hakkında şunları söyledi: “Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler bağlama kütüğüne kayıtlı taşıtlar için, bunların ruhsatnamelerinden araçların boylarına göre tıpkı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi her yıl harç alacağız. Esasen, özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler beygir gücü ve yaş durumuna göre MTV’ye tabiydi. 2009’da MTV yerine ruhsat ve vize harcı alınması yönünde düzenlemeler yapıldı. 2017’de vize harcı da kaldırılarak ruhsat harcı alınmaya devam edildi. Bu defa yaptığımız düzenleme ile vize harcının her yıl alınması ve diğer harçların da tutarlarının güncellenmesi sağlanıyor.”