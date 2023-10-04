Meksika Açmazı’nın ilk fragmanı yayınlandı

Mizah podcasti 'Meksika Açmazı' sinemaya uyarlandı, filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam’ın podcast olarak başlattığı mizah programı 'Meksika Açmazı', canlı gösteri olarak sahnelere taşındıktan sonra sinemaya da transfer oldu. Programla aynı adı taşıyan filmin ilk fragmanı yayınlandı.

17 Kasım'da vizyona girecek filmin fragmanında Kapadokya’ya giden Meksika Açmazı ekibi, birbirleriyle olan ilişkilerini sorguladıkları birçok açmaza düşüyor.

Filmde kendi karakterlerini canlandıran üçlüye, Ecem Çalhan, İsmail Aksoy, Duygu Kocabıyık ve Nicholas Paul Facey eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Alper Mestçi’nin yapımcılığını Muhteşem Film ve TME Films’in üstlendiği film, 17 Kasım'da vizyona girecek.

MEKSİKA AÇMAZI

Bugüne kadar 2 sezon ve 77 bölümlük podcast serisiyle toplam 20 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan Meksika Açmazı; Spotify, Karnaval.com, iTunes gibi platformlarda dinleyiciyle buluştu. Program, 65’ten fazla sahne gösterisiyle 50 binden fazla seyirciye ulaştı. Meksika Açmazı'nın 3. sezonu podcast yerine YouTube'da yayınlanacak.