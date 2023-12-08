Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'nın Puebla eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Meksika'nın Puebla eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Puebla eyaletindeki Chiautla de Tapia kentinin 10 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirdi.

Yerin yaklaşık 44,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmazken, yerel basında çıkan haberlere göre sarsıntı başkent Mexico City'de de hissedildi.