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Meksika'da hava ambulansı düştü: 4 kişi öldü

Meksika'nın Morelos eyaletinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle bir hava ambulansı düştü. Düşen ambulansta bulunan 4 kişilik mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 02.11.2023 10:03
  • Giriş: 02.11.2023 10:03
  • Güncelleme: 02.11.2023 10:06
Kaynak: AA
Meksika'da hava ambulansı düştü: 4 kişi öldü
Fotoğraf: AA / Arşiv

Meksika'nın Morelos eyaletinde bir hava ambulansının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Hava ambulansının, eyaletin Temixco şehrine bağlı Tetlama kasabası yakınlarındaki ormanlık bir alana düştüğü bildirildi.

4 kişilik mürettebatın tümünün yaşamını yitirdiği kazaya ordu, Ulusal Muhafızlar ve eyalet güvenlik birimlerinden yetkililerin müdahale ettiği açıklandı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken Morelos Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

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