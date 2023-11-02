Meksika'da hava ambulansı düştü: 4 kişi öldü
Meksika'nın Morelos eyaletinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle bir hava ambulansı düştü. Düşen ambulansta bulunan 4 kişilik mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Meksika'nın Morelos eyaletinde bir hava ambulansının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Hava ambulansının, eyaletin Temixco şehrine bağlı Tetlama kasabası yakınlarındaki ormanlık bir alana düştüğü bildirildi.
4 kişilik mürettebatın tümünün yaşamını yitirdiği kazaya ordu, Ulusal Muhafızlar ve eyalet güvenlik birimlerinden yetkililerin müdahale ettiği açıklandı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken Morelos Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.
Sıradaki Haber