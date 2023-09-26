Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Meksika'da iki özel yolcu uçağı çarpıştı: 5 kişi öldü

Meksika'da iki özel yolcu uçağının çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 26.09.2023 10:24
  • Giriş: 26.09.2023 10:24
  • Güncelleme: 26.09.2023 10:28
Kaynak: AA
Meksika'da iki özel yolcu uçağı çarpıştı: 5 kişi öldü
Fotoğraf: AA

Meksika'nın Durango eyaletinde iki özel yolcu uçağının çarpışması sonucu biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, yerel saatle dün sabah saatlerinde biri kalkış, diğeri iniş yapan iki özel uçağın çarpıştığını söyledi.

Yetkililer, kazanın ardından uçakların alev aldığını ve kazada biri çocuk 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

Uçakların ikisinin de Cessna marka hafif uçak olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü: Pilot "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu
BirGün'e Abone Ol