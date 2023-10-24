Meksika'da polise silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Guerrero eyaletinde silahlı saldırganların en az 13 yerel polisi öldürdüğü, ölenler arasında Coyuca de Benitez kasabasının yerel güvenlik şefinin de olduğu açıklandı.

Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda en az 13 yerel polis memurunun hayatını kaybettiği, ölenler arasında bir ilçe polis amirinin de olduğu açıklandı.

Reuters haber ajansının bir hükümet kaynağından aktardığına göre, ülkenin güneyinde meydana gelen saldırı, çetelerin uyuşturucu ticaretinin kontrolünü ele geçirmek için mücadele ettiği bir bölgede gerçekleşti. Adının gizli kalması koşuluyla konuşan yetkili, öldürülenler arasında Coyuca de Benitez kasabasının yerel polis şefinin de olduğunu söyledi.

"BÖLGEDEKİ GÜVENLİK ARTIRILACAK"

23 Ekim Pazartesi yaşanan saldırı hakkında açıklama yapan eyalet yetkilileri, bölgedeki güvenliğin artırılacağını, güvenliği artırma çalışmalarında donanma ve Milli Muhafız personelinin de görevlendirileceğini bildirdi.