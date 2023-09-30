Meksika perdesinde ödüllü bir Türk filmi: Ayna Ayna veya Espejos

Amerika kıtasının önde gelen sinemateklerinden Meksika’da bulunan Cineteca, yönetmen Belmin Söylemez’in ödüllü yeni filmi ‘Ayna Ayna’yı üç hafta boyunca gösteriyor.

Katıldığı festivallerden 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'Jüri Özel Ödülü' dahil birçok ödül kazanan ‘Ayna Ayna’ dünyanın en büyük ve en faal sinemateklerinden Mexico City’deki Cineteca’nın de las Artes salonlarında her gün farklı seanslarda Meksika seyircisiyle buluşuyor.

İspanyolca ismiyle ‘Espejos’ olarak sunulan film ana karakterlerinden birinin sanatçı Frida Kahlo’yla olan bağından dolayı ayrıca ilgi görüyor.

Filmin başrol oyuncularından Şenay Aydın tarafından canlandırılan ve kendisini Frida diye adlandıran karakter, geçmişte yaşadığı travmaları aşabilmek için ruh ikizi olarak gördüğü ünlü ressama hitaben yazdığı şiirsel oyunu sokaklarda tek başına sahnelemeye çalışıyor.



‘Ayna Ayna’ günümüz Türkiye’sinde hayatlarının merkezinde oyunculuk olan kadınların hikayesini anlatıyor.

Toplumun baskısı ve ekonomik zorluklara rağmen kendi ayakları üstünde durmaya çalışan üç kadının yolları oyunculuk kursunda kesişir. Rüyalar üzerine bir oyunun hazırlığı sırasında hem kendi hayallerini gerçekleştirmeye çalışırlar hem de yaşadıkları sorunları aşmak için birbirlerinden destek alırlar.





Yönetmen Belmin Söylemez’in çok sayıda uluslararası festivalde gösterilen ödüllü ilk filmi ‘Şimdiki Zaman’dan sonra çektiği ikinci uzun metraj filmi olan ‘Ayna Ayna’nın festival yolculuğu önümüzdeki aylarda devam edecek.



Filmin başrollerinde Laçin Ceylan, Manolya Maya, Şenay Aydın ve Cengiz Orhonlu oynuyor. Görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir’in üstlendiği filmin kurgusunu Evren Luş, müziklerini ise Ekin Fil yaptı.