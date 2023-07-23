Meksika’da bir kişi, atıldığı bara molotofkokteyli ile saldırdı: 11 ölü

Meksika’da bir kişi, atıldığı bara molotofkokteylli saldırı düzenledi. Saldırıda 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Meksika’nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin ABD sınırında yer alan San Luis Rio Colorado kasabasında bir bara gece saatlerinde molotofkokteylli saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu barda yangın çıkarken içeride bulunanlar arasından 11 kişi yanarak öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları kasabadaki ve ABD’deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde ise barın giriş kapsının alevler içinde kaldığı ve çevrede bulunanların panikle kaçıştığı görüldü.



Sonora Eyaleti Başsavcılığının olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen kişinin olaydan kısa süre önce içerideki bazı kadın müşterileri rahatsız ettikten sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Zanlının yüksek alkollü genç bir adam olduğu ifade edilen açıklamada saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin katılımıyla bir operasyon başlatıldığı aktarıldı.