Meksika’da Eugene Fırtınası alarmı

Büyük Okyanus'ta oluşan Eugene Fırtınası Meksika'ya yaklaşıyor. Fırtınanın güçlenerek kasırgaya dönüşebileceği ve ülkenin kuzeybatı bölgesinde sel ve toprak kaymalarına neden olması bekleniyor.

Büyük Okyanus'ta oluşan Eugene Fırtınası nedeniyle Meksika'da alarm verildi. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) tarafından yapılan açıklamada, Baja California Sur eyaleti açıklarında oluşan ve kuzeybatı yönüne doğru ilerleyen Eugene Fırtınası'nın önümüzdeki saatlerde güçlenerek kategori 1 seviyesinde kasırga seviyesine yükselebileceği aktarıldı.

Eugene’nin saatte 150 kilometre hıza ulaşan sert rüzgar ve şiddetli yağışlarla ülkenin kuzeybatı bölgesinde yer alan Sinaloa, Nayarit ve Baja California Sur eyaletlerinde etkili olacağı belirtilen açıklamada, fırtına nedeniyle kıyılarda 4 metreye varan dalgaların görüleceği ifade edildi.

Eugene Fırtınası'nın geçişi sebebiyle ülkenin batı ve orta kesimlerinde dünden beri görülen sağanak yer yer su baskınlarına neden oldu. Yetkililer, devam etmesi beklenen sağanak yağışların kuzeybatı bölgelerinde sel, su baskınları ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kuzeybatı yönüne doğru ilerleyen Eugene Fırtınası'nın yarından itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor.