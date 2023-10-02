Meksika’da kilise çatısı çöktü: 10 ölü, 60 yaralı

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde bulunan Santa Cruz kilisesinde Pazar ayini sırasında kilise çatısı çöktü. Yetkililer, en az 10 kişinin öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Meksika'da Tamaulipas eyaletinin Ciudad Madero kentinde bulunan Santa Cruz kilisesinde Pazar ayini esnasında çatının çökmesi sonucunda, en az 10 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de yaralandı.

Tamaulipas Güvenlik Sözcülüğünün yaptığı açıklamada, çatının ‘yapısal sorun’ nedeniyle çöktüğü ifade edildi.

Vali Americo Villarreal, enkaz çalışmalarını takip ederek, her türlü önlemin alındığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.