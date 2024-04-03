Meksika’da şiddet sarmalı: İktidarın adayı öldürüldü

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Haziran ayında genel seçimlere gidecek Meksika’da Celaya şehrinin kadın belediye başkanı adayı Gisela Gaytan, önceki gün seçim kampanyasını yürüttüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. İktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi’nin (MORENA) adayı Gaytan’ın, organize suç ve şiddettin pençesindeki Guanajuato eyaletine bağlı San Miguel Octopan bölgesinde “güvenlik stratejilerini” açıkladığı sırada öldürüldüğü kaydedildi.

Saldırganın kimliği henüz belirlenmezken 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Öte yandan Meksika basınına göre Gaytan’ın seçim çalışmaları için “silahlı güvenlik” talebinde bulunduğu aktarıldı. Mart ayında da Michochan eyaletinde MORENA’nın adayı Miguel Angel Zavala ve Ulusal Eylem Partisi’nin (PAN) adayı Armando Perez de birkaç saat arayla vurularak öldürülmüştü.