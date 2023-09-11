Meksika’da yıldırım düşen 33 metrelik İsa Peygamber heykeli küle döndü

Meksika’da yıldırım düşen 33 metrelik İsa Peygamber heykeli yanarak küle döndü.

Meksika’nın Chiapas eyaletinde yer alan La Concordia kasabasında bulunan 33 metrelik İsa Peygamber heykeline yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle fiberglastan yapılan heykelde yangın çıkarken, kısa sürede heykel küle döndü.



Balıkçı İsa anlamına gelen “El Cristo Pescador” isimli heykel, Perulu sanatçı Pedro Victor Cuya Ramos tarafından 2014 yılında yapılmıştı. Heykelin yapımında fiberglas ve yanıcı olduğu bilinen reçine kullanılmıştı.