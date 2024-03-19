"Melih Gökçek döneminin borcunu biz ödedik"

Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Otonomi esnafını ziyaret etti.

Burada metro hakkıyla ilgili konuşan Yavaş, “Melih Bey daha önce Ulaştırma Bakanlığı’na devrettiği için Ulaştırma Bakanlığı yapacak parasını belediyeden alacak. Bilet ücreti üzerinden anlaşmışlar. 28 Nisan’da birden bire Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mevzuat değişti bize devletten gelen payın yüzde 5’ini kesmeye başladılar. Ve biz şu ana kadar 5 buçuk milyar para ödedik ve Çayyolu’nun borcunu bitirdik. Şimdi Keçiören-Gar bağlantısı üç kilometre orayı kesmeye başladılar. Niye yapmıyor Ulaştırma Bakanlığı? Sadece havaalanından Ankara’ya gelecek yolcu kurtarmıyor, maliyet 2,5 milyar dolar. Metroyla ilgili durum bu" dedi.