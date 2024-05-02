Melih Gökçek hedefi tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 2018 yılına ait çıktı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Mansur Yavaş'ı hedef alma girişimi sosyal medyada gündem oldu. Gökçek'in Yavaş'ı suçlayarak paylaştığı sel fotoğrafı 2018 yılına ait çıktı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’da son günlerde etkili sağanak yağışların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmek için 2018 yılındaki bir fotoğrafı yeniymiş gibi paylaştı.

Gökçek’in paylaşımına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı da tepki gösterdi.

Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"06-T-3311 NOLU TAKSİNİN ŞÖFÖRÜ TELEFON AÇARAK MANSUR YAVAŞ’DAN SICAK ÇORBA SİPARİŞİNDE BULUNDU… ŞÖFÖR ARKADAŞ BİZİ ARAYARAK TWİTTERDAN DA ARACI OLMAMIZI İSTEDİ… KIRMADIK… MERAK ETME ÇORBA YOLDA…",

Editör notu: Yazım yanlışları Melih Gökçek'e aittir.

06-T-3311 NOLU TAKSİNİN ŞÖFÖRÜ TELEFON AÇARAK MANSUR YAVAŞ’DAN SICAK ÇORBA SİPARİŞİNDE BULUNDU…



ŞÖFÖR ARKADAŞ BİZİ ARAYARAK TWİTTERDAN DA ARACI OLMAMIZI İSTEDİ…



KIRMADIK…



MERAK ETME ÇORBA YOLDA… pic.twitter.com/G4noVuxXRF — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 30, 2024

FOTOĞRAF 2018 YILINA AİT

Gökçek’in paylaştığı fotoğrafın ise 2018 yılında bir twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.

Twitter’da “oyazls” isimli bir kullanıcı söz konusu fotoğrafı 21 Mayıs 2018’de paylaşarak “Peki hiç geliyor musun Ankara’ya falan” notunu düşmüştü.

peki hiç geliyor musun Ankara’ya falan pic.twitter.com/VOCyGPKGK2 — Oya (@oyazls) May 21, 2018

Melih Gökçek, 27 Mart 1994 - 28 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yürütmüş, görevden el çektirilmesinin ardından ise Mustafa Tuna vekaleten göreve gelmişti.