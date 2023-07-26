Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya 'cahil' dedi: Sosyal medyada gündem oldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Lozan Antlaşması'yla ilgili konuşmasını alıntıladığı Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'cahil' dedi. Gökçek, sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, bu kez de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı hedef aldı.

Gökçek, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Ege Denizi'ndeki adaların Lozan Anlaşması'yla kaybedildiği iddialarına karşı yaptığı konuşmaya 'tepki' gösterdi.

Ortaylı'nın konuşmasını Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Hadi ordan çok bilmiş cahil… Dinleyin…12 adaların Yunan’a verilmesini nasıl kıvırarak anlatıyor…" ifadelerini kullandı.

HADİ ORDAN ÇOK BİLMİŞ CAHİL…



DİNLEYİN…12 ADALARIN YUNAN’A VERİLMESİNİ NASIL KIVIRARAK ANLATIYOR… https://t.co/nclSc8MMtf — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 24, 2023

Çok sayıda kullanıcı Gökçek'in yalan haberleri paylaştığı açıklamalara gönderme yaparak paylaşımını "ti"ye aldı. Paylaşımın ardından Gökçek'in ismi sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Bir Twitter kullanıcısı "Jelibonu maden sanan adamın İlber hocaya cahil dediği bir dönemden geçiyoruz" derken, gazeteci Fatih Altaylı da "Son günlerde beni en çok güldüren olay Melih Gökçek’in İlber Ortaylı’ya 'Cahil' demesi oldu. Puahhahahah" şeklinde paylaşım yaptı.

Paylaşımlardan bazıları şöyle:

Son günlerde beni en çok güldüren olay Melih Gökçek’in İlber Ortaylı’ya “Cahil” demesi oldu. Puahhahahah. 😂😂😂😂 — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) July 25, 2023

Abubakar'ı Somalili sehit general, jelibonu doğal maden sanan melih gökcek İlber Ortaylı'ya "cahil" demiş iyi mi! https://t.co/asONuYlmHs pic.twitter.com/6OmiETNOu1 — Özgürce (@ozgurdenizmir) July 25, 2023

Hahhahhahahhahahhahahhahhahahhahahhahahahahajaha



Dünyanın en komik twiti 😂😂😂



Jelibon madenciliği nasıl gidiyor melih shhshshshhsshsh https://t.co/SKCF4Rp4fu — Kaan (@KaanGZLTP) July 25, 2023