Melih Gökçek’in konutuna 'usulsüz satış' kararı: Gökçek evini ABB’ye teslim edecek

Melih Gökçek’in, önceden Belediye Lojmanı olarak kullanılan Dikmen’deki konutlarına yönelik, “Usulsüz satış” gerekçesiyle açılan davadan tahliye kararı çıktı. Mahkeme, Gökçek’in kanuna aykırı şekilde Nevşin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ile Salih Çelen adına satın aldığı konutu boşaltmasına hükmetti.

Mustafa BİLDİRCİN

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek’in, önceden Belediye Lojmanı olan Dikmen’deki konutları, “Kanuna aykırı bir şekilde eşi Nevin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen adına satın aldığı” gerekçesiyle Mansur Yavaş tarafından açılan dava sonuçlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi. Gökçek’in evi tahliye etmek zorunda kalacağı bildirildi.

Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanı görevini sürdürürken Belediye Lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. Kanunda yer alan, “Belediye Başkanı ve yakınları görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremez” hükmüne karşın ihaleyi Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek’in konutlarda oturduğu esnada gerçekleştirildi.

MANSUR YAVAŞ DAVA AÇTI

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı. Davada, konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek’in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği vurgulandı.

Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi. Böylece 2018 yılında 7 milyon 900 bin TL’ye satılan dört adet dubleks konut tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oldu.