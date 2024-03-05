Melis Karaduman’dan 8 Mart şarkısı: Toksik

Kültür Sanat Servisi

Güçlü sesi ve müziğinin yanı sıra özgün görsel dünyası ile öne çıkan Melis Karaduman, yeni şarkısı "Toksik"i 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınlayacak. Universal Music Türkiye etiketli “Toksik”, Karaduman’ın eve sığmayan tarzı ile yolunda hissettirmeyen ilişkileri irdeliyor. Prodüksiyonunu Orçun Ayata’nın üstlendiği şarkıda, synthesizer, bateri, elektro gitar ve bas gitar gibi enstrümanlar yer alıyor.

Melis Karaduman, eğitim hayatımda armoni, solfej, çello ve şan dallarında kendini geliştiren sanatçı lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nde bir yıl okuduktan sonra yine aldığı caz eğitimiyle birlikte kendini geliştirmeye devam etti. Karaduman, 2019 yılında girdiği Bilgi Üniversitesi Müzik bölümünde öğrenimine devam etti. Karaduman bundan önce, sırasıyla 2023 sonunda ve 2024 başında yayınladığı “Gaza Bastım” ve “Kimim Ben?” gibi şarkıları ile dikkatleri üzerine çekmişti.