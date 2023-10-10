Melissa Vargas'a Malatya'da 'onur belgesi' verildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Malatya'yı ziyaret etti. Malatya Belediye Başkanı tarafından kendisine 'onur belgesi' verilen Vargas, Malatya'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas, Malatya'yı ziyaret etti. Kendisine 'onur belgesi' verilen Vargas, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile kente gelen Vargas, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vargas'ı Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Konuşmasına "Merhaba Malatya" diyerek başlayan Vargas, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana yaşattığınız bu mutluluk için, beni bu kadar sıcak karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Umuyorum ki Malatya, güzel şehrimiz çok çabuk bir şekilde eski güzelliğine kavuşur, yaralarını sarar" dedi.

Selahattin Gürkan ise Üstündağ'ın şahsında Vargas ve diğer oyuncuların ülkeye yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür etti. Gürkan, "Melissa Vargas, Malatyalı olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ediyor. Gerek karşılaşmalarda giydiği 44 Malatya plakalı formasıyla gerek spor karşılaşmalarında göstermiş olduğu performansla hakikaten milletimizi, şehrimizi temsil etme noktasında yoğun bir gayret ve çaba içerisinde Melissa, Malatya'nın ilk ismidir. Kendisi Malatyalı olmakla yetinmemiş, Malatya'nın tarihteki ilk ismini alarak da gerçek anlamda Malatyalı olduğunu da ifade etmiştir" diye konuştu.

'ONUR BELGESİ' VE KAYISI

Konuşmanın ardından Vargas'a Selahattin Gürkan tarafından 'onur belgesi' verildi ve kayısı takdim edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ ise Gürkan'a federasyonun plaketini ve Vargas'ın imzalı formasını sundu.



"DÜNYANIN 1 NUMARALI VOLEYBOL OYUNCUSU"

Vargas'ın şu an dünyanın en iyi voleybolcusu olduğunu vurgulayan Mehmet Akif Üstündağ ise şunları söyledi:

"Vargas'ı Türk yapmak için çok mücadele verdik. Türk vatandaşı oldu. 'Nerelisin?' olayında da 'Malatyalıyım' dedi. Şu anda dünyanın bir numaralı oyuncusu oldu. Dünyanın bir numaralı oyuncusunun Malatyalı olması ayrı bir gurur oldu. Umut ediyorum ki orada da madalyanın rengini konuşuruz. Üç mü olur, iki mi olur, altın mı olur? Bu takım bir yılda üç turnuvada bütün altınları topladıysa olimpiyatı da toplar."