Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını Yozgat’ta kazandı

Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye başkanı seçildi.

Genel Başkanlığı’nı Muharrem İnce’nin yaptığı Memleket Partisi, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye başkanlığı kazandı.

Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Bahadın’da 222 oy ve yüzde 43 oranla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.

Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.