Memleket Partisi’nin adayı Erdoğan ve Soylu hayranı çıktı

2019’da AKP’den belediye başkan adayı olan Mithat Soylu, Memleket Partisi’nin Marmaraereğli Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Soylu’nun sosyal medya hesabında Erdoğan ile Süleyman Soylu’nun fotoğrafları yer alıyor.

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HABER MERKEZİ Genel Başkanlığı’nı Muharrem İnce’nin yaptığı Memleket Partisi’nin Marmaraereğli Belediye Başkan Adayı, Erdoğan ve Soylu hayranı çıktı. Memleket Partisi, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayının Mithat Soylu olduğunu açıkladı. Geçmişte Doğru Yol Parti Meclis Üyeliği yapan, Süleyman Soylu’nun AKP’ye katılmasıyla AKP’ye geçen Mithat Soylu, 2017’de AKP’nin ilçe başkanı oldu. Soylu, 2019 seçimlerinde ise AKP’den Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı olmuş ancak seçimi kaybetmişti. Mithat Solyu’nun sosyal medya hesaplarında ise hâlâ AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğrafları yer alıyor.