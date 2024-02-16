Memleketi parsel parsel satıyorlar: Bin 659 arsa satışa çıkarıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde toplam bin 659 arsayı satışa çıkardı.

HABER MERKEZİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toplam bin 659 arsayı satışa çıkardı.

Son olarak 48 kentte toplam bin 69 arsanın satışa çıkarıldığı duyuruldu.

27 Şubat’tan 1 Mart tarihine kadar sürecek olan açık arttırmayla arsaların 24 ay vade ile satılacağı belirtildi. Peşin ödeme yapanlar için de yüzde 20 indirim yapılacak. Satılacak arsaların 45’i İstanbul ve 75’i de Ankara’da bulunuyor. Ayrıca depremin vurduğu Maraş’ta 38, Antep’te 19 arsa satılacak. En fazla arazi ise 214 ayrı parsel ile Van’da satışa çıkarıldı.

Satılacak arsaların bazıları imar planlarına bağ-bahçe alanı, turizm tesis alanı ve tarım alanı olarak işlendi. Mardin Artuklu’da satılacak bir arsanın ise imar planlarına park alanı olarak işlenmesi dikkat çekti.

SAMSUN’DA 314 ARSA SATILIYOR

Bakanlık bir süre önce de Samsun’da 314 arsanın satışa çıkarıldığını açıkladı. Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan arsaların satışı 23 Şubat günü yapılacak.

MALATYA’DA 276 ARAZİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin vurduğu Malatya’da ise 276 arsanın 26 Şubat’ta satılacağını açıklamıştı.