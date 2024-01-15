Memleketlerinde toprağa verildiler
Haber Merkez
Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesi'nde PKK’lilerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerler memleketlerinde törenle toprağa verildi. İstihkâm Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin memleketi Eskişehir’in Alpu ilçesinde toprağa verildi. Evcin’in cenaze törenine töre[1]nine CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü katıldı.
Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi. Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Şırnak'ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Köroğlu için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işıkgezmiş’nde katıldığı törenin ardından ilçeye bağlı Çatakkırı köyünde toprağa verildi.
İstihkâm Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi de memleketi Ordu'da Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkisindeki aile mezarlığında toprağa verildi. Yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez Maraş’ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.