Memur ve emekli maaşı bayram sonrasına kaldı

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaşlarını bayramdan önce almayı bekleyen milyonlarca memur ve emekli hayal kırıklığına uğrattı.

Bu yıl 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı'nda tatil 9 gün olarak açıklanmıştı. Bununla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinden önce maaş almayı bekleyen emeklilere ve memurlara kötü bir haber geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderdiği genelgede "Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz yıllarda memur ve emekli maaşları bayramlardan önce hesaplara yatırılıyordu.