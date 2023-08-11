Memurlar, oransal zamların 3'er aylık dilimler halinde verilmesi istiyor

Memur-Sen, kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerini araştırdı. Ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 93,7'si, Memur-Sen'in işverenden kira yardımı talebine destek verdiğini bildirdi. Katılımcıların yüzde 90'ı oransal zamların 3'er aylık dilimler halinde verilmesi teklifini, yüzde 96,8'i de bayram ikramiyesi talebini olumlu karşıladı.

Memur-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin yaptığı ankete katılan memurların yüzde 90'ı, enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların 3'er aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini bildirdi.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere aşamasına geçilirken, konfederasyon kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Konfederasyonun, 2-9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ankete, 50 bini aşkın kamu görevlisi katıldı. Katılımcıların yüzde 42'si kirada oturduklarını, yüzde 8,4'ü lojman hakkına sahip olduğunu belirtti.

KİRA YARDIMI İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 93

Anket sonuçlarına göre, kamu çalışanlarının yüzde 93,7'si Memur-Sen'in işverenden kira yardımı talebine destek verdi.

Katılımcıların yüzde 90'ı, enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların 3'er aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini ifade etti.

Ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 96,8'i de bayram ikramiyesi teklifini olumlu karşıladı.