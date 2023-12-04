Menemen enflasyonunda yumurta etkisi

Kasım ayı menemen enflasyonu çarliston biberdeki yüzde 11'lik, domatesteki yüzde 5’lik, soğandaki yüzde 7’lik azalışa rağmen yüzde 14’lük yumurta artışının etkisiyle aylık yüzde 3,83 yıllık ise yüzde 58,24 olarak gerçekleşti.

BirGün/Ankara

Hissedilen enflasyon hesaplamasında alternatif olarak ortaya çıkan menemen enflasyonu kasımda yüzde 58,24 oldu.

Kasım ayı menemen enflasyonu çarliston biberdeki yüzde 11'lik, domatesteki yüzde 5’lik, soğandaki yüzde 7’lik azalışa rağmen yüzde 14’lük yumurta artışının etkisiyle aylık yüzde 3,83 yıllık ise yüzde 58,24 olarak gerçekleşti.

Endeksin yaratıcılarından Doç. Dr. Caner Özdurak, menemen enflasyonun Aralık ayında daha da yükseleceğini belirterek “Fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde düzensizlikler hala devam ederken semt pazarları ile market fiyatları arasındaki yakınsama da başka bir destekleyici gösterge diye daha önce söylemiştim. Özellikle hal fiyatlarıyla pazar fiyatları arasında ciddi ayrışmalar görülüyor. Son olarak kasım ayında domates, biber ve soğan fiyatlarında düşüşler görünse de son haftada gözlemlenen yüksek artışlar Aralık ayında daha da hızlanan bir menemen enflasyonunun habercisi gibi görünüyor” dedi.

Ayrıca Endeks’te kasımda gerçekleşen artışların Haziran-Temmuz 2023 düzeltmelerinden sonraki en yüksek aylık artışlar olarak gözlendi.