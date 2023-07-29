Menemen’de geri dönüşüm tesisindeki alevler bitişikteki turşu fabrikasını da yaktı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, bitişikteki turşu fabrikasına da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürülürken, her iki tesiste de hasar meydana geldi.



İzmir Menemen'deki yangın saat 17.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 10002 sokakta bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın bitişikteki turşu fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Küçük çaplı patlama seslerinin de duyulduğu yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, gökyüzüne yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.

Yangın 1 saatte söndürülürken, her iki tesiste de hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.