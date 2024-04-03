Menenjit teşhisi konmuştu: Sarp Kuray uyandırıldı

Menenjit teşhisi konan 68 Kuşağı’nın tanınmış isimlerinden Sarp Kuray'dan iyi haber geldi. Kızı gazeteci Zeynep Kuray, babasının uyandığını açıkladı.

68 Kuşağı’nın tanınmış isimlerinden Sarp Kuray’dan iyi haber geldi. Sarp Kuray'ın kızı gazeteci Zeynep Kuray, babasının uyandığını duyurdu.

79 yaşındaki Kuray, hastalanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Kuray’ın gazeteci kızı Zeynep Kuray, “Babam yoğun bakımda! Bekliyorum...Bunu da atlatacağız!” paylaşımında bulunmuştu.

Bugün sosyal medyadan babasının sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yapan Kuray, yoğun bakımdaki tedavisi süren babasının uyandığını duyurdu.

Zeynep Kuray, haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle dile getirdi:

“Veeeee babam uyandı ve ilk söylediği şey tarihe ayak uydurmak lazım kızım oldu!”

Veeeee babam uyandı ve ilk söylediği şey tarihe ayak uydurmak lazım kızım oldu!🎊🥁🔥✊🏽✌🏽 — Zeynep Kuray (@zeynokuray) April 3, 2024

SARP KURAY KİMDİR?

Sarp Kuray, 1945'te Sinop Boyabat’ta doğdu. Babası Ankara eski Valisi Enver Kuray, dayısı Yassıada yargılamaları savcısı Ömer Egesel’dir.

Oyuncu Nur Sürer'in de eşi olan Kuray, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne, daha sonra Deniz Harp Okulu’na girdi. Bu okulu 1965’te bitirdi. Denizci teğmen olarak arkadaşları ile “Mustafa Kemal’in Harbiyelileri” başlıklı bildiriyi yazdıkları için soruşturmaya uğradı.

12 Mart askeri darbesi döneminde tutuklanarak Deniz Subayları davasından yargılandı, müebbet hapse çarptırıldı. 1975’te özel afla serbest kaldı.

Yurtdışında kurduğu 16 Haziran Hareketi adlı örgütü 1988'de feshetti, 2008'de arkadaşlarıyla birlikte SHP'ye katıldı.

2009'da "16 Haziran örgütü yöneticiliği"nden tutuklandı. 'Anayasal düzeni zorla değiştirmek' suçlamasıyla müebbet hapse çarptırıldı ancak 7 yıl 8 ay sonra 2016'da tahliye oldu.

Kuray, 13 Haziran 2017'de ise CHP'ye üye oldu.