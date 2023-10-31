Menzil Cemaati, 1 milyon TL sermaye ile yeni şirket kurdu

Menzil Cemaati, “Kasri Arifan Turizm” adıyla bir şirket daha kurdu. Şirket 1 milyon TL sermaye ile Menzil’i yöneten Elhüseyni ailesi tarafında kuruldu.

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HABER MERKEZİ Özellikle son yıllarda kamuda hızla örgütlendiğini bilinen ve pek şirketi olan Menzil Cemaati bir yeni şirket daha kurdu. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 14 Eylül tarihli sayısında, Menzil’in “Kasri Arifan Turizm” adıyla bir şirket daha kurduğu belirtildi. “Hac ve Umre” turları düzenleyeceği açıklanan şirket 1 milyon TL sermaye ile Menzil’i yöneten Elhüseyni ailesi tarafında kuruldu. Şirketin resmi sahipleri ise Abdulhamid Elhüseyni, Muhammed Şirin Elhüseyni.