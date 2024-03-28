Menzil Cemaati: 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz

Menzil Cemaati'ne bağlı Semerkand Vakfı, "31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakını desteklediğimizi ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Menzil Cemaati'ne bağlı Semerkand Vakfı, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu.

Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakını desteklediğimizi ifade ediyoruz" denildi.

Vakıftan yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz Temmuz ayında ahirete irtihal eden Hâdimü'l Müslimin Şeyh Seyyid Abdulbaki Elhüseyni (kuddise sirruhu) hazretleri ömrünü ilim ve irşad hizmetleriyle geçirmiş, hayatı boyunca haktan yana olmuş, müminlerin birlik-beraberliği için gayret göstermiştir. Özellikle son 20 yılda tüm kritik süreçlerde kararlı bir şekilde ümmetin ve milletin menfaatlerinin yanında durmuştur.

Onun meşrebini sürdüren, onun yolundan gidenler olarak geçmişteki duruşumuzu koruduğumuzu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakını desteklediğimizi ifade ediyoruz. Seçimlerin ümmetin menfaati doğrultusunda hayırlara vesile olması Allah Teala'dan niyazımızdır."

Açıklamada Semerkand Vakfı'nın yanı sıra Beşir Vakfı, Genç-Kon Derneği ve TÜMSIAD'ın imzası yer aldı.