"Menzil'den AKP'ye 10 kişilik liste gitti" iddiası: "Süleyman Soylu'yla bağlantılı değiller"

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Menzil Cemaati'nden AKP'ye 10 kişilik liste gittiğini belirterek, "Soylu ile bağlantılı değil, bizim referansımızla göreve getirildiler. Bir mağduriyet yaşatılmasın" denildiğini aktardı. AKP'nin listeyi İçişleri'ne ilettiği öne sürüldü.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Menzil Cemaati'nin, AKP Genel Merkezi'ne 10 kişilik bir liste yolladığını ve bu listenin İçişleri Bakanlığı'na iletildiğini yazdı.

İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında, "Süleyman Soylu, 28 Mayıs’tan sonra İçişleri Bakanlığı’nı terk ederken, yakın çalıştığı daire başkanlarının tayini bekleniyordu. Bilhassa ülkücü - Menzilci diye bilinen ikisinin..." dedi.

"Ancak Menzil Şeyhi Saki Erol’dan AK Parti Genel Merkezi’ne 10 kişilik bir liste gitti" diyen Saymaz, şunları yazdı: "Listeyle birlikte “Bunlar bizim arkadaşlarımızdır. Soylu ile bağlantılı değil, bizim referansımızla göreve getirildiler. Bir mağduriyet yaşatılmasın” diye haber gönderildi."

AKP'nin listeyi ve haberi İçişleri Bakanlığı’na ilettiğini belirten Saymaz, "Menzil’in koruduğu iki daire başkanı, Marmara Bölgesi’ndeki iki büyük şehre emniyet müdürü olarak atandı" ifadelerini kullandı.