Menzil şeyhi Almanya’da anlamsız bağrışlar eşliğinde karşılandı

Avrupa turu kapsamında Almanya’ya giden Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni, burada müritleri tarafından bağrış çağrışla karşılandı.

AKP iktidarı döneminde büyük güce erişen Menzil tarikatının şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni, Avrupa turuna çıktı.

Elhüseyni’nin Adıyaman’daki Menzil köyünden çıkış yaptığı sırada müritlerinin milyonlarca liralık lüks aracın arkasından koşturduğu gösteren videolar gündem olmuştu.

Menzil şeyhinin Avrupa turundaki ilk durağı Almanya oldu. Şeyh burada, tarikatın “cezbe” adını verdiği yüksek sesli hitaplarla karşılandı.

Bazı müritleri şeyhi görünce anlamı olmayan sesler çıkarırken, bazı müritler ise “aşkım” diye seslendi.

Öte yandan şeyhin lüks aracından inip mekana girdiği anlara özel drone kamera ile çekim yapılması dikkat çekti.