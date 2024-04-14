Menzil sorusunu gören kaçtı

BirGün CİMER’e, “Menzil Cemaati kamuda örgütleniyor mu?” diye sordu. “Tehlikeli” soruya cevap vermek istemeyen Diyanet İşleri ile bakanlıklar topu birbirine atıyor. Bir buçuk aydır soruyu gören kaçıyor.

İsmail ARI

Kamu kurumları ve bakanlıkların yanıt veremediği Menzil Cemaati sorusu elden ele geziyor.

BirGün, 23 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “Menzil Cemaati kamuda örgütleniyor mu? Cemaatin dergahları ve yerleşkeleri denetleniyor mu?” sorularını yöneltti.

Ancak kamu kurumları uzun süredir sorulara yanıt vermek yerine topu bir birine atıyor. Menzil sorusu İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasından elden ele geziyor.

Yanıt verilemeyen Menzil sorusunun akıbeti şu şekilde:

• 23 Şubat: Soru CİMER’e iletildi.

• 23 Şubat: CİMER, İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.

• 18 Mart: İçişleri Bakanlığı soruyu yanıtsız bırakıp Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderdi.

• 19 Mart: Diyanet İşleri Başkanlığı da soruyu yanıtsız bırakıp İçişleri Bakanlığı’na geri gönderdi.

• 20 Mart: İçişleri Bakanlığı soruyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yolladı.

• 27 Mart: İçişleri Bakanlığı soruyu tekrar Diyanet İşleri Başkanlığı’na da gönderdi.

• 27 Mart: Diyanet İşleri Başkanlığı, soruyu geldiği gibi ikinci kez yanıtsız bırakıp İçişleri Başkanlığı’na iade etti.

• 28 Mart: İçişleri Bakanlığı soruyu üçüncü kez yanıtsız bıraktı. Bakanlık soruyu bu sefer Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Ancak soruya hâlâ yanıt verilmedi.

Öte yandan Menzil Cemaati yıllardır gündemden düşmüyor. Bir yandan ticari faaliyetlerini sürdürerek şirketlerine yenilerini ekleyen cemaat bir yandan da kamu kurumlarında dilediğini gibi at koşturuyor. Cemaat mensupları kamu kurumlarında, emniyet ve jandarmada hızla örgütleniyor.

Hatta şubat ayında Adıyaman'da yerel seçimlere ilişkin temaslarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni'nin torunlarından Muhammed Rağıp Elhüseyni ile görüşmüştü. Erdoğan, ölen Menzil lideri Abdulbaki Elhüseyni için gazetelere de tam sayfa ilan vermişti. İlanda, Erol için "ülkemizin manevi rehberlerinden" diye bahsedildi.