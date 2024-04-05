Menzil Tarikatı'nın köyünde SOL Parti'ye 3 oy çıktı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Menzil Tarikatı'nın merkezi olan Menzil Köyü'nde SOL Parti'ye 3 oy çıktığını paylaştı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Menzil Tarikatı'nın merkezi olan Adıyaman'ın Menzil Köyü'nde hangi partilere ne kadar oy çıktığını yazdı.

Saygı Öztürk yazısında, "Menzil Tarikatı, liderleri Şeyh Muhammed Râşid Erol‘un vefatından sonra ikiye ayrıldı. Erol’un oğlu Fevzeddin Erol, babasının yerine amcası Abdülbaki Erol’un geçmesine karşı çıktı. Sonunda dergahını Sivrihisar sınırları içinde bulunan Bilvanis çiftliğine taşıdı. Sakarya Nehri kenarında geniş araziler aldı. Kurduğu köye Buhara adını verdi. Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü ise ağırlıklı olarak tarikatın merkezi konumunda. Amcaoğulları arasında anlaşmazlık başlayınca, Menzil’de bulunanlar soy isimlerini değiştirdi. Büyük dedeleri El Hüseyni’yi soy ad olarak aldılar" ifadelerini kullandı.

"Adıyaman’da 1989 yılından bu yana ilk kez sosyal demokrat bir parti başarı gösterdi" diyen Öztürk, "AKP’nin kalesi olarak da bilinen Adıyaman’da, AKP müthiş bir yenilgiye uğradı... Adıyaman merkezde CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere 51.299 oy alırken AKP Belediye Başkan adayı Ziya Polat 28.285 oy aldı" dedi.

EN BÜYÜK İLÇEDE CHP YOK

Öztürk, şunları kaydetti: "Nemrut Dağı, Menzil tarikatı ile tanınan Türkiye’nin 19 ilinden daha büyük yüz ölçümüyle, merkez ilçeden sonra 195 bin nüfusuyla ilin ikinci büyük ilçesi Kahta’da CHP 31 Mart seçimlerine katılmadı. Aday gösterilmeyen ilçede AKP’den Mehmet Can Hallaç 14.617 oy alarak seçimin galibi olurken Yeniden Refah Partisi’nden Mehmet Şükrü Turanlı 8.444 oy ile ikinci parti, HÜDA PAR adayı Adem Yavuz 6.683 oyla üçüncü oldu."

SOL PARTİ’YE 3 OY

Tarikat merkezi olan Menzil Köyü’nde ve tarikata ait devre mülklerin bulunduğu yerde 6 seçim sandığı kurulduğunu paylaşan Öztürk, "Köyün bağlı olduğu Kahta’da CHP seçime katılmadığı için doğal olarak burada CHP’ye oy çıkmadı. Belki de en ilginci SOL Parti’nin Menzil’de 3 oy almasıydı. AKP, oyların 1.148’ini alırken, seçime katılan 14 siyasi partiye Menzil’den çıkan toplam oy sayısı ancak 51’i buldu" bilgisini paylaştı.