Menzilci öğretmen devlet hastanesine müdür yapılmış!

Onbinlerce sosyal bilgiler öğretmeni atama beklerken Menzil Cemaati mensubu sosyal bilgiler öğretmeni Ali Osman Aydın’ın Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanesine müdür yapıldığı ortaya çıktı.

Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi’nin İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Aydın, “Kadrom halen Milli Eğitim Bakanlığı’nda. Daha önce sınıf öğretmenliği yapıyordum. Ancak asıl branşım sosyal bilgiler öğretmenliği" dedi.

Aydın, "Bu göreve de talip olduk, cemaat ile ilgisi yok” iddiasında bulundu.