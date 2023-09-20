Menzilciler ölümle tehdit etti, savcılık ‘hakaret yok’ diyerek şikâyeti reddetti!

Menzil Cemaati mensuplarının, BirGün muhabiri İsmail Arı’ya yönelik “ecelin geldi ve öleceksin” gibi ölüm tehditlerine yönelik savcılık işlem yapmadı. Arı’nın, “tehdit” suçundan şikâyette bulunmasına rağmen “hakaret yok” denilerek takipsizlik kararı verildi.

HABER MERKEZİ

Menzil Cemaati, devlet kadrolarında ve son zamanlarda da özellikle Adalet Bakanlığı içerisinde hızla örgütleniyor. BirGün muhabiri İsmail Arı’ya da Menzil Cemaati’nin örgütlenmesini gündeme taşıdığı için cemaat mensuplarının tarafından çok sayıda ölüm tehdidinde bulunuldu.

Arı, Cumhuriyet Başsavcılığı’na “tehdit” suçundan işlem yapılması için şikâyette bulunulmasına rağmen savcılık harekete geçmiyor. “Ecelin geldi ve öleceksin” gibi birçok ölüm tehdidine ve cemaat mensuplarının sosyal medya hesaplarında yer alan kimlik bilgilerinin savcılığa sunulmasına rağmen, “Hakaretin kime yönelik olduğu anlaşılamadığı” gerekçesiyle kovuşturmaya yer yok kararı verildi. Arı, kovuşturmaya yer yok kararlarına itiraz etti.

Gazeteci Arı yaptığı açıklamada ise “Büyük kısmı Menzil Cemaati mensubu olan şahıslar beni ölümle tehdit edip küfürler yağdırıyor. Bunlara dair yaptığım tüm şikâyetler ise savcılar tarafından reddediliyor. Gerekçe, “Kime yönelik olduğunun belli olmamasıymış!” AKP iktidarında yargı yalnızca AKP’liler için çalışıyor. Bu tehditler ve küfürler bir AKP’liye veya yandaş gazeteciye yapılsa böyle mi olurdu? Başıma bir şey gelirse sorumlusu şikâyetlerimi görmezden gelen savcılar ve Adalet Bakanlığı’dır!” dedi.