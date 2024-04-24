Menzilcilerin kavgası, deprem dönemindeki vurgunu ortaya serdi: "Deliller karartıldı, yargı seyretti"

İkiye bölünen Menzil Cemaati’nin M. Saki Elhüseyni taraftarları, Kahta Adliyesi önünde açıklama yaptı. 40 bin kişinin mağdur edildiğine vurgu yapılan açıklamada, cemaat içerisinde özellikle deprem döneminde yüz milyonlarca liralık vurgun yapıldığı, yargının ise sessiz kaldığı belirtildi.

İsmail ARI

İktidarın desteğiyle kamuda örgütlenen Menzil Cemaati’nde kavga her geçen gün daha da derinleşiyor. Muhammed Saki Elhüseyni taraftarı Menzil Cemaati mensupları, Adıyaman’daki Kahta Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, cemaatin diğer şeyhleri ve müritleri suçlandı. Açıklamada, Menzil köyündeki Buhara Evleri Kooperatifi aracılığıyla vurgun yapıldığı ifade edildi. 40 bin kişinin mağdur edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kooperatif üyelerimizin yaptığı ödemeler, usule ve kanuna aykırı şekilde Semerkand Vakfı aracılığıyla toplanmıştır. Üyelerimize hisseli tapulu verileceği taahhüt edilmesine rağmen tapu verilmemiştir. Yüksek bedellerle yapılan hisse satışları, kooperatifin resmi kayıtların çok düşük bedelle kayıt edilmiştir. Bu yolla hak sahipleri yüz milyonlarca liralık zarara uğratılmış ve ayrıca kamu zararına da sebep olunmuştur. Hak sahiplerine tahsis edilen konutlar, ‘depremzedelere ücretsiz kullandırıyoruz’ yalanıyla maddi karşılık elde edilerek hizmete açılmıştır.

Depremzedelere sağlanan bu barınma hizmeti için kamu yararı olan bir dernek olan Beşir Derneği’nden para tahsil edilmiştir. Beşir Derneği’nin bağışlarla toplanan parası üç-beş kişilik bir çete tarafından yönetilen şahıs şirketlerine peşkeş çekilmiştir. Üyelerimizin sömürüldüğü bu düzen ısrarla korunmaktadır. Yargı mercilerine müracaatların üzerinden aylar geçmesine rağmen maalesef bir mesafe alınamamıştır. Hak sahiplerini mağdur eden ve çok yolsuzluklar olmasına rağmen gerekli incelemeler yapılmamıştı. Deliller karartılmakta, yargı ise seyretmektedir.”