Menzil’de miras kavgası büyüyor: Abilerinin müritlerini medreseden attılar

"Menzil’i birlikte yöneteceğiz" diyen üç kardeş arasındaki miras kavgası yeni bir boyut kazandı. Fettah ve Mubarek Elhüseyni’ye bağlı cemaat üyeleri, Muhammed Saki Elhüseyni taraftarlarını Menzil köyündeki medreseden attı.

İsmail ARI

Devlet içerisinde hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’nde gerilim tırmanıyor. Cemaatin lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünden başlayan mal kavgası yeni bir boyut kazandı.

Cemaat mensuplarının "Gavs" olarak nitelendirdiği "Şeyh Abdulbaki Elhüseyni"nin 12 Temmuz 2023 tarihinde ölmesinin ardından cemaatin başına üç oğlu geçti.

Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladı. Milyarlarca liralık bir sermayeye de sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, kısa sürede kavgaya tutuştu.

Son olarak, cemaatin merkezi konumunda olan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil Köyünde Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni taraftarı cemaat mensupları, Muhammed Saki Elhüseyni taraftarlarını medreseden attı.

MÜRİTLERE BİLGİ NOTU GÖNDERİLDİ

Muhammed Saki Elhüseyni yanlısı cemaat mensuplarına gönderilen bilgi notunda, çocukların bulunduğu medresenin Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni taraftarları tarafından boşaltıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Mektep evim - gençlik merkezi binasının içindeki masa, sandalye, halı gibi tüm eşyalar Sultan Şeyh Seyyid Muhammed Saki hazretlerinin rızası olmadan boşaltıldı. Bunun da öncesinde eşya taşıtmak için köydeki sofilere ‘hizmet’ adı altında duyuru yapıldı. Muhammed Saki hazretlerinin bilgisi olmadan resmi karar çıkartıldı ve 2 Ocak 21.00 sularında kurum kapattırıldı.

4 gün önce Muhammed Saki hazretlerinin kendi idaresinde eş yönetim göreve başladı. Eş yönetim, tanınmama ve kabul edilmemesine rağmen köy çocukları için tasavvuf adabı ve güzel ahlak temelli hazırladıkları müfredatı uygulamaya başladı. Uzun zaman sonra ilk kez kurumda çocuklarla hatme yapıldı. 4 gün boyunca mahremiyet hiçe sayılarak gençlik merkezine gelinip Sultan Muhammed Saki hazretlerine intisaplı hocalar azarlandı, kendilerine tehdit ve beddua edildi.

Muhammed Saki hazretlerinin muradı bilindiği halde (onlar tarafından) binanın kapatıldığı kararı paylaşıldı ve hemen ardından boşaltıldı. Tüm bunlara rağmen Muhammed Saki hazretleri en kısa sürede eğitim için bir alan belirleyeceğinin sözünü vermiştir. Köyümüzdeki çocukların eğitimlerine devam edeceği tarih tarafımızdan duyurulacaktır."