Mera ihalesinde bile hukuksuzluk

Dersim’de hayvan üreticileri mera ihalesine alınmamalarına tepki gösterdi. İhaleye tek başına giren Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin başkanının usulsüzlükle seçildiği gerekçesiyle açılan dava ise sürüyor.

Gökay BAŞCAN

Tunceli İl Mera Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan ihaleye usulsüzlük karıştığını belirten hayvan üreticileri tepki gösterdi. Tüm şartları sağlamalarına rağmen hayvan üreticileri ihaleye alınmadı. İhaleye tek başına girmesine izin verilen Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı’nın seçildiği genel kurulda usulsüz yapıldığı gerekçesiyle açılan dava ise sürüyor.

31 mera ve yaylaların üreticilere dağılımı için Tunceli Vali Yardımcısı Okan Yenidünya’nın İl Mera Komisyon Başkanı olarak yönettiği ihale kentte tepkilere neden oldu. Usulsüz şekilde seçildiği iddia edilen Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan’ın adaletsiz davrandığı, çevresindekileri kayırdığı gerekçesiyle 92 üretici aileyi temsilen 9 grup da ihaleye girmek istedi. Günler öncesinden belgelerini tamamlayan ve teslim eden üreticiler ayrıca birliğin yanı sıra üreticilerin de girebileceğini gösteren mahkeme kararlarını ve Bakanlık görüşlerini belgelerine ekledi. Ancak Cuma günü yapılan ihaleye, üreticilerin temsilcisi 9 kişi alınmadı. Tüm tepkilere rağmen yapılan ihale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne verildi. Duruma tepki gösteren hayvan üreticisi Fırat Yavuz, “İhale şartlarını sağlamayan birliğe ihaleyi verdiler. Kapıya polis dikip bizim içeri girmemizi engellediler” dedi.

EŞİNİ, DOSTUNU KAYIRIYOR

Üç dönemdir başkanlık yapan Erdoğan’ın kendisine muhalif olanlara meraları vermediğini belirten Yavuz, “92 aileyi mağdur ettiler. İstenilmeyen, uzak meraları veriyor bize. Erzincan İdari Mahkemesi’nin, Danıştay’ın emsal kararları var. Benzer konu Erzincan’da yaşandı. Bakanlık, Erzincan’da üreticilerin ihaleye girebileceğine dair görüş verdi. Ama bizim ihaleye girmemiz hukuksuz şekilde engellendi. Şikayetçi olacağız, dava açacağız” dedi.

GENEL KURUL YARGIYA TAŞINDI

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ndeki bir diğer kaos ise Zeynel Erdoğan’ın üçüncü kez seçildiği geçen yıl yapılan genel kurulda çıktı. Mali tablonun ibra edilmemesi üzerine kuruldaki seçim iptal edildi. İkinci kez toplanan genel kurulda bu kez hazirun listesi 330 kişi arttı. Eski yönetim bu kez ibra edilirken seçimi Zeynep Erdoğan 23 oy farkla kazandı. Üyelik şartlarını sağlamayan kişilerin üye yapılarak hem yönetimin ibra edildiğini hem de Erdoğan’ın 23 oy farklı kazanmasının sağlandığını belirten onlarca üretici konuyu yargıya taşıdı. Tunceli İdari Mahkemesi’nde görülen davaya ilişkin konuşan hayvan üreticisi Fırat Yavuz, “Sadece bizim tespit ettiğimiz 184 kişi var. Bazıları zaten söyledi, ‘Üyesiniz gelin oy kullanın dediler’ demişler. Dün usulsüz üyeyle başkan seçilen bugün hukuksuz ihaleyle hayvan üreticilerini zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.