Merak etmeyin direniyorum

Haber Merkezi

İtirafçı tanık Ümit Akbıyık’ın beyanlarıyla yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Halise Aksoy’un tutukluluğuna devam kararı verildi. Aksoy, kendisine destek için duruşma salonunda bulunanlara "Merak etmeyin ben direniyorum." dedi.

Oğlu Agit İpek’in cenazesinin kargo kutusunda teslim edilmesiyle tanınan ve itirafçı tanık Ümit Akbıyık’ın "evi güvenilir evdi" beyanları nedeniyle yaklaşık yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Halise Aksoy’un ikinci duruşması Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İddia makamının tutukluluğuna ilişkin mütalaayı kabul etmediklerini kaydeden Av. Necat Çiçek, "İtirafçı tanık Ümit Akbıyık’ın kolluk ve savcılıkta verdiği ifadeler arasında da çelişki var. Dosyada herhangi bir delil yok" diyerek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, kaçma şüphesi, kuvvetli suç şüphesi ve üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle Aksoy’un tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 19 Nisan’a erteledi.

Aksoy’un, "Bana atılan iftiraları kanıtlayın" demesi üzerine duruşma salonunda bulunanlar alkış ile durumu protesto etti. Aksoy, salona dönerek, "Beni merak etmeyin burada direniyorum." karşılığını verdi.