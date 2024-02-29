Merakla beklenen filmler

Kültür Sanat Servisi

Sinemalarda bu hafta hangi filmler vizyona girecek?” sorusunun cevabını sizler için derledik. Üstelik seçim yapmanızı kolaylaştırmak için detaylara da yer verdik. Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler yarın sinemaseverler ile buluşacak.

Bu hafta merakla beklenen ‘Dune: Part Two’ da vizyona giren filmler arasında. Ayrıca Altın Gaga ve Macera Çetesi, Ayı Teddy'nin Maceraları, Derin Tehlike, Senden Başka, Sevgili David ve Son Şarkı filmleri vizyona girecek.

• DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ

Ailesini yok eden komploculara karşı başlattığı intikam savaşında Chani ve Fremen'lerle birleşen Paul Atreides'in yolculuğu anlatıyor. Denis Villeneuve'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolleri arasında Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Zendaya gibi isimler var.

• SENDEN BAŞKA

Birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu alıyor. Çıkarları gereği sevgili gibi davranan Bea ve Ben, bu süreçte kendilerini türlü komik olayların içerisinde bulur. Dermot Mulroney, Sydney Sweeney, Glen Powell gibi isimlerin yer aldığı film Will Gluck imzası taşıyor.

• DERİN TEHLİKE

Genç bir kadın, ailesiyle birlikte tekneyle tatile çıktığı sırada büyük bir beyaz köpekbalığı saldırısından kurtulur, ancak çok geçmeden kabusunun henüz bitmediğini fark eder. Genç kadın, çevresindekileri güvenilmez bulur ve yeniden suya adım atabilmek için kendi iblisleriyle yüzleşmek zorundadır.

• ALTIN GAGA VE MACERA ÇETESİ

Tavuklar arasında büyüyen küçük sevimli kartal Altıngaga, artık bir daha uçamayacağını düşünüyor ya da en azından ona böyle söylenmiş. Şehri kurtarmak Altıngaga ve arkadaşlarının görevi oluyor.

• SON ŞARKI

Film, hayatındaki dönüm noktalarıyla birlikte Ahmet Kaya'nın sanatıyla nasıl insanları etkilediğini anlatıyor.

• AYI TEDDY'NİN MACERALARI

Sirkte bulunan dart yarışmasında hediye olarak verilen AYI TEDDY’nin bir oyuncak değil canlı olduğu biliniyor. Yılbaşı hediyesi olarak AYI TEDDY’i elde etmeye çalışan çocukları aksiyon dolu bir film bekliyor.