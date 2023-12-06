Meral Akşener: Başkasının siyasi kariyerine zıplama tahtası olmadan mücadele edeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Seçimlere tek başlarına girme kararlarına ilişkin konuşan Akşener, "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tezgahına geçit vermeyeceğiz. Ölümü gösterip sıtmayı vaat eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti'de grup toplantısını yöneten grup başkanvekili Erhan Usta, Akşener'in konuşmasından önce Çanakkale, Çankırı, Denizli, Afyon, Isparta ve Trabzon'daki bazı ilçe başkan adaylarını teker teker kürsüye davet etti. Kürsüye çıkan adayları Meral Akşener tebrik etti.

Konuşmasının başında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89'uncu yılını anan Meral Akşener, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e teşekkür etti.

Kadınlara seslenen Akşener, "Kadınların başarılarını çekemeyenler rahatsız olmaya devam edecekler. İktidara baskı yapıp İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırtanlar rahatsız olmaya devam edecekler. İstedikleri kadar düşmanlık yapmaya devam edebilirler ama biz buradayız" dedi.

ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

İktidarı enflasyon üzerinden eleştiren Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon verileriyle ilgili çelişkili açıklamalarını hatırlattı. İktidarın asgari ücrete bir kez zam yapılacağına yönelik açıklamasını da eleştiren Akşener, parti olarak temmuz ayında da asgari ücrete zam yapılması konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM

Akşener, partisinin makul bulduğu asgari ücret miktarı için "Ocak 2024'te 17 bin lira, temmuz ayı için 20 bin 500 TL'dir. Ancak refah payı da temmuz ayındaki zammın içine ilave edilmelidir" dedi.

AKP için "Haram yemeyi meşrulaştırmış, siyasî görünümlü bir rant hareketi" diyen Akşener, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan dolandırıcılık davalarından bahsetti. İktidarın kısa dönemli yatırım ve para ihtiyacını karşılamak için 'varlık barışını' çıkardığını hatırlatan Akşener, bu nedenle Türkiye'nin kara para ve suç baronları için cennet haline geldiğini söyledi.

"SİRKİN SAHİPLERİ KONUŞULMUYOR"

Para aklayanların konuşulduğunu ancak parası aklananların hiç konuşulmadığını belirten Meral Akşener, "Cambazlar konuşuluyor ama nedense sirkin sahipleri hiç konuşulmuyor" dedi.

Yerel seçimler yaklaşmasına rağmen projeler yerine dedikoduların konuşulduğunu vurgulayan Akşener, her hafta farklı bir başlık üzerinden belediyecilik vizyonu sunacaklarını söyledi.

"ULAŞIM HİZMETLERİNİN BAŞARISINDAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Ulaşım konusuna değinen Meral Akşener, şunları söyledi:

"Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor. İktidarın yerel yönetimlerini bakışını dikkate aldığımızda bu durum hiç şaşırtıcı değil. Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar."

Seçimlere tek başlarına girme kararına ilişkin de mesajlar veren Akşener, şöyle konuştu:

"DAYAK YESEK DE MAĞDUR OLAMIYORUZ"

"İki şey olamıyoruz. Bu salondaki herkesin ortak bir özelliği var. Dayak yesek de mağdur olamıyoruz. İYİ Partili herkes olarak kimsenin kaldıramayacağı şeyler yaşadık.

Bugünden sonra da bizi gül bahçeleri beklemiyor. Bu yolda iftiralar duyacağız, tehditler alacağız. Dün olduğu gibi bugün de bunlara göğsümüzü gereceğiz. Biz hep milletin yararına olanı yılmadan savunanlar olduk. Önümüzdeki süreçte bizi yaylım ateşine tutacaklar. Her iki taraf birlikte yapacak. Milletimizden başka kimseye yaranamıyoruz. İki gündür izliyorum, hiçbirinin birbirinden farkı yok.

'MANDA VE HİMAYE TEZGAHINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tezgahına geçit vermeyeceğiz. Ölümü gösterip sıtmayı vaat eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz. Bu mücadeleyi başkalarının yazdığı senaryoya figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerlerine zıplama tahtası olmadan hür ve müstakil olarak vereceğiz. Milletimizden başka kimsenin takdirini beklemeden yürüyeceğiz."