Meral Akşener'den Numan Kurtulmuş'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yasama yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Ziyarette Akşener'e İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu eşlik etti.

Akşener, yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında bugün konuşmuştu.