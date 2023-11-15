Meral Akşener'den yerel seçim mesajı: Birilerine kazandırmak yerine sadece milletimize kazandıracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 10 Kasım'daki cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmediği için tepki gösteren Meral Akşener, AYM kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir devlet krizine yol açtığını ifade etti. Yerel seçimlere yönelik de mesajlar veren Meral Akşener, 81 ilde aday çıkarma kararlarını tekrarlayarak, "Birilerine kazandırmak yerine sadece milletimize kazandıracağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Meral Akşener, konuşmasına başlamadan önce İstanbul'daki 3 ilçe başkan adayını açıkladı. İYİ Parti; Arnavutköy'de İsmail Yaşar'ı, Maltepe'de Ramazan Uğral, Güngören'de ise Pelin Sellitepe Turan'ı aday göstereceğini duyurdu.

Meral Akşener, sözlerine Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığının 40. yılını kutlayarak başladı. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde kendisini yeniden anan Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da "Kendisine bir hayır duasını çok gören şuursuzlar da vardı. Varlığını Atatürk'e borçlu Diyanet İşleri, bir Fatiha'yı bile çok gördü. Yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

YARGITAY'A TEPKİ

Yargıtay'ın, AYM'nin cezaevinde tutulan Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımaması ve sonrasında yaptığı basın açıklamasını 'devlet krizi' olarak niteleyen Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AYM kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum" sözlerini hatırlattı.

'ANAYASAL DEVLET KRİZİ'

İktidarın fiili durum oluşturup bunu kılıfına uydurarak yasalaştırmaya çalıştığını belirten Meral Akşener, "Hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin oluşturduğu hukuk dışı fiili durum, anayasal devlet krizine neden olmuştur" dedi.

AYM'nin kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu hatırlatan İYİ Parti lideri, sansür yasasının da AYM tarafından iptal edilmediğini ve bu kararı eleştirdiklerini söyledi.

"HÜKÜMETİN SICAK PARA BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMUYOR"

Meral Akşener, hükümetin sıcak para arayışına rağmen kimse kendisine güvenmediği için bu beklentinin karşılık bulmadığını ifade etti.

81 İLDE ADAY MESAJI

Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararlarını tekrarlayan Meral Akşener, "Kazandığımız tüm şehirleri katılımcı demokrasi anlayışıyla yöneteceğiz, çok paydaşlı bir yaklaşımı hayata geçireceğiz. Belediye meclislerinde kadınların daha fazla temsil edilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

"SADECE MİLLETİMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

Yerel seçimlere ilişkin mesaj vermeyi sürdüren Meral Akşener, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Birilerine kazandırmak yerine sadece milletimize kazandıracağız. Kayıkçı kavgası yerine milletimize yeni bir yol sunacağız. İYİ Parti olarak millet odaklı yeni bir siyasetin temelini atmak istiyoruz. Ülkemizin geleceğinin kapalı kapılar arkasındaki pazarlıklarla değil, şefaff biçimde halkın katılımıyla belirlenmesini istiyoruz. Siyasetimizi yankı odalarından çıkamayanlarla, bizim üzerimizden meşruiyet devşirmeye çalışanlarla değil, hakikate bağlı vatan sevdalılarlıyla yapıyoruz."