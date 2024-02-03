Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti
İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, hayatını kaybetti. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ablasının ölümüne ilişkin "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti.
Akşener, sosyal medya hesabından ablası Mualla Özen'in ölümüne ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımında,ablası Özen'in hayatını kaybettiğini ifade eden Akşener, cenazenin bugün ikindi saatlerinde İzmit'in Gündoğdu köyünden kalkacağını belirtti.
Akşener'in paylaşımı şöyle:
"Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekânı cennet olsun…"
Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu.— Meral Akşener (@meral_aksener) February 3, 2024
Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır.
Mekânı cennet olsun…