Meral Akşener, İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koray Aydın, Mehmet Tolga Akalın ve Uğur Poyraz'ın yanı sıra gazeteci İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı. Saymaz, "Halbuki aday da değilim" dedi.

İYİ Parti'de 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener'den sosyal medya hamlesi geldi.

Meral Akşener, sosyal medya hesabı X'te, genel başkanlığa adaylıklarını açıklayan Koray Aydın ve Mehmet Tolga Akalın'ı takipten çıkardı.

Akşener'in ayrıca İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı da takipten çıkardığı görüldü.

İSMAİL SAYMAZ'I DA TAKİPTEN ÇIKARDI

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in kendisini de takipten çıkardığını belirtti.

Saymaz, "Meral Akşener, beni de takipten çıktı. Halbuki aday da değilim" dedi.