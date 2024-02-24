Meral Akşener: İttifak sistemine ve dayatma düzenine 'hayır' diyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'daki aday tanıtım toplantısında konuştu. İttifak siyasetine karşı olduklarını ve bu sistemden faydalananların rahatını bozduklarını iddia eden Akşener, Türkiye'nin 'hak ettiği demokratik milli yükselişi başlatabilecek tek siyasi parti' olduklarını öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Kongre Merkezi'nde partisinin yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Seçimlere ittifaksız girmelerine yönelik eleştirilerden bahseden Meral Akşener, şunları söyledi:

"İttifak sistemine de, dayatma düzenine de, mecburiyet düzenine de hayır diyoruz. Milletimize milli bir siyaset vaat ediyoruz. Bu yüzden de ülkemizdeki siyasetin konforunu sürenleri rahatısz ediyoruz. İşi kamplar arası nüfus sayımına çekenleri rahatsız ediyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan çok mutluyuz.

Türkiye'yi bu kısır döngüye mahkum eden düzene çomak sokmaya, siyasetin iktidarla ana muhalefetin ortak yapımı bir orta oyunu olmasına müsade etmeyeceğiz. Bu yola çıkarken milletimize söz verdik. Bizim için siyaset vizyon, kadro ve proje ile yapılır. Demokrasi, sosyal adalet ve eşitliği önce şehirlerde sağlamayı konuşacağız."

"İKTİDAR EMEKLİLERİ AÇLIĞA MAHKUM ETTİ"

Toplumun en büyük sorununun yoksulluk olduğunu belirten Meral Akşener, gençlere ve kadınlara yönelik vaatlerini açıkladı. Yönetilen belediyelerde çocuklara iki öğün ücretsiz yemek sunulacağını, gençler için de barınma olanakları geliştireceğini belirten Meral Akşener, kadınların ise üretime katılacağını söyledi.

İktidarın emeklileri yoksulluğa mahkum etmekte kararlı olduğunu vurgulayan Meral Akşener, yönettikleri belediyelerde emeklilere de yardımlarda bulunacaklarını söyledi.

"YABANCI TABELALAR SÖKÜLECEK"

Türkiye'nin 'kaçak ve sığınmacı istilası' ile karşı karşıya olduğunu ve bunun için de 'milli göç doktirini' dediği planın hayata geçirileceğini belirten Akşener, yabancı alfabelerle tabela asılmasının öne geçeceklerini ve mevcut tabelaların da söküleceğini ifade etti.

Akşener, "İktidar ne kadar basiretsiz ise, ana muhalefet ne kadar kör sağır dilsiz ise biz de o kadar kararlıyız. İYİ Parti'nin yönettiği tüm belediyelerde kaçak sayısını hızla azaltacağız" dedi.

"RANTÇILARIN DÜZENİNİ BOZACAĞIZ"

Üçüncü olarak deprem konusuna değinen Meral Akşener, iktidarın ülkeyi büyük bir depreme hazırlama konusunda beceriksiz olduğunu vurguladı. Akşener, "Rant kovalayan şebekeleri yok edeceğiz, rantı insanımıza tercih eden zihniyeti şehirlerimizden söküp atacağız. Yeşili betona çevirme sevdalılarının, ormanlarımızı yok etmeye çalışan hainlerin düzenini bozacağız" diye konuştu.

Salona dolduranlara, "Türkiyemin iyi ve cesur evlatları" diye seslenen Akşener, önlerine çıkan engelleri aşıp geçeceklerini belirterek sözlerine şöyle son verdi:

"Bize istikamet çizenlere güler geçeriz, bir avuç şımarığın kazanıp 85 milyonun kaybettiği bu kirli düzeni değiştirecek iradeye sahibiz. Biz Türkiye'nin hak ettiği demokratik milli yükselişi başlatabilecek tek siyasi partiyiz. Önümüzdeki seçimlerden zaferle kazanacağız. İYİ Parti Türkiye için en iyisi. Bunu herkes görecek, önce şehirlerde sonra tüm Türkiye'de."