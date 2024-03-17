Meral Akşener, mecburiyetten ittifak kurmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmak için ittifak kurmaya mecbur kaldıklarını söyledi. Akşener, adaylarının Uşak’ı kazanmayı garantilediğini de iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Uşak’ta Kemalöz Pazar yeri ve Dikilitaş Mahallesi esnafını ziyaret etti.

UŞAK HARANTİLENMİŞ

Akşener, daha sonra katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada da İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı Muhammet Gür’ün anketlerde önde olduğunu öne sürerek, Uşak’ı kazanmayı garantilediğini iddia etti.

Akşener şunları dedi: “Bugünü bitirdik, yerel seçimlere 14 gün kaldı. Uşak’ta Muhammet başkanım aday oldu. Geçtiğimiz 2019 yılında da adaydı ve çok az bir farkla kaybetti. Şimdi ikinci defa aday. Bugün beraberce dolaştık, gördüm ki Uşaklı hemşehrilerim bu defa Muhammet başkanını seçecekler. Çünkü projeleriyle, dürüstlüğüyle, sözünün eri olmakla, mertlikle bilinen bir kardeşim. Dolayısıyla bu defa Muhammed başkanım hayırlısıyla Uşak belediye başkanımız olacak. Bütün anketler de aynı şeyi söylüyor. Bugün bir şey fark ettim, bizim parti kurulduktan sonra benim başıma ne geldiyse Muhammet başkana da aynı şeyler yapılıyor. Çünkü kazanacak. Yani elbette sizin kararınız ama gördüğüm kadarıyla garantilemiş kardeşim. Dolayısıyla rakipleri tarafından gagalanmaya başlanmış. Bu da onun ne kadar düzgün ve Uşak’a hizmet etmekle kendini yükümlü hisseden bir insan olduğunu gösterir.”

“İTTİFAK’A MECBURDUK”

Mecburen ittifak kurduklarını savunan Akşener, şunları söyledi:

“İddia ediyorum Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dahil, şu anda bu sistemden herkes pişmandır. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılan bu sistem, o kişiyi de herhalde hayatından son derece nefret eder hale getirmiştir. Her kararı bir kişinin verdiği bir sistem olmaz, olamaz. Bu ucube sistemden Türkiye'yi çıkarmak için biz bu ittifak siyasetine mecburen ‘evet’ dedik. Sizin sesiniz olma, bir başka seçenek ortaya koyma iddiamızla mecburen, mecburiyetten ittifak siyasetinin içinde yer aldık.”

“HANİ MÜLAKAT KALDIRILACAKTI ?”

Erdoğan’ın mülakatı kaldırmak için söz verdiğini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu: “Gençler herkes size söz verdi mülakat kaldırılacak diye. Bakın dün Bursa'da kızı KPSS’de 87 puan almış. 73 puan alan kızının arkadaşı mülakatta kazanmış. 87 puan alan kız çocuğu atanamamış. Her birinizin hayatında bundan bir tane var. Hani mülakat kaldırılacaktı? Sayın Erdoğan seçime kadar verdiği sözü tut. Bu gençlerin hayatında mülakatı çıkar gitsin. Sen yapmazsan ben yapacağım.”