Meral Danış Beştaş: Sandıkları korumaya devam edelim

DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, "sandıkları korumaya devam edelim" çağrısını yaparak, "Genel merkezimizin çağrıları dışında hiç bir bilgiye itibar etmeyelim" dedi.

DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beştaş, "Sandıkları korumaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Beştaş, şöyle devam etti: "Sevgili sandık kurulu üyelerimiz ve müşahit arkadaşlar; Oy sayımını izleyerek; ıslak imzalı tutanakları teslim almadan sandıkları terk etmeyelim."

"Genel merkezimizin çağrıları dışında hiç bir bilgiye itibar etmeyelim" diyen Beştaş, "Oy sayımı ve sonuçlarla ilgili tespit ettiğiniz usulsüzlükler hakkında itiraz ederek, itirazımızı tutanak altına alalım" ifadelerini kullandı.