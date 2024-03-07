Meral Danış Beştaş yanıtladı: DEM Parti'den İmamoğlu'na oy kayacak mı?

DEM Parti'nin İBB Eşbaşkan adayı Meral Danış Beştaş, Ekrem İmamoğlu'na kendi partisinden gidebilecek oy potansiyelini değerlendirdi. "İmamoğlu'na oy kayması görmüyoruz" diyen Beştaş, DEM Parti olarak anket yaptırmadıklarını söyledi.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Meral Danış Beştaş seçimdeki hedeflerini anlattı.

Gazete Duvar’dan Anıl Mert Özsoy’a konuşan Beştaş, 14 Mayıs seçimleri sonrası ülke genelinde yaşanan umutsuz havaya değindi ve bu durumun değişmesi için aday olduğunu söyledi.

Beştaş, "Varlığımızı, seçmenimizi görmek istiyoruz. Bizim için kazanmak; oyumuzu arttırmak demek... Her destek, gönül bağı kazanmak anlamına geliyor. Örgütsel ve siyasal zeminimizi genişletmek için yola çıktık" diyor.

Kamuoyuna yansıyan anketler hakkında yorumlarda bulunan ve "İmamoğlu'na oy kayması görmüyoruz" diyen Beştaş, DEM Parti olarak anket yaptırmadıklarını fakat yapılan her ankette partilerinin ölçüldüğünü söyledi.

Partisinin 'kent uzlaşı'sı siyasetine de değinen Beştaş, CHP ile birçok konuda anlaşamadıklarını belirtti. "Sürekli başka 'masalara', partilere oy veremeyiz" diyen Meral Danış Beştaş, “Biz söylediğimizi yapıyoruz, yaptığımızı söylüyoruz. Bizim tek vasfımız 'kazandıran' ya da 'kaybettiren' parti olmak mı? Biz iktidara muhalefetiz, muhalefete değil” ifadelerini kullandı.