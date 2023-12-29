Meraları şirkete verip, yerel üreticiyi kovacaklar

Balıkesir Bandırma’da köylerin mera olarak kullandığı bölgeye tarım ve hayvancılık endüstri bölgesi kurulmak isteniyor. Aile tesislerinin gıdanın güvencesi olduğunu belirten bölge halkı, mera alanlarını şirketlere teslim etmeyeceğini ifade etti.

Gökay BAŞCAN

Balıkesir Bandırma’da iki köyün merasına kurulmak istenen Entegre Tarım ve Hayvancılık Endüstri Bölgesi’ne bölge halkı tepkili. Biltur Catering ve Gıda A.Ş., tarafından 149 hektarlık alanda kurulması planlanan enerji, gıda ve hayvancılık sektörüne bağlı 5 tesisin dördüne çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Mera ve tarım alanlarının kuşatılmasına tepki gösteren Aksakal ve Karaçalık köyleri sakinleri tesislere karşı eylem yaptı.

Projeye karşı direnişe geçen bölge halkı, Aksakal Mahallesi’nde bulunan merada eylem yaptı. Eyleme CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Akın, CHP Balıkesir milletvekili Serkan Sarı ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun katıldı.

“Meralar halkındır satılamaz” pankartının açıldığı eylem basın açıklamasını köylüler adına, hayvacılıkla uğraşan Cem Erçakar yaptı. Şirketin yapmak istediği kiralamayla birlikte Aksakal Mahallesi’nde bulunan meraların yüzde 87’sinin, Karaçalılık Mahallesi’ndekilerin ise tamamının ellerinden alınacağını belirten Erçakar, “Hali hazırda hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacının bir kısmını çok iyi durumda olan meralarımızdan karşılamaktayız. Nesillerdir, kullandığımız bu meraların gerçek sahipleri bizleriz. Bizim gibi aile çiftliği yapan küçük üreticiler için et meselesi, ot meseledir, süt meselesi, ot meselesidir, yani mera meselesidir. Meralar bizim ekmek teknemizdir. Bizlerin nesiller boyu tarım ve hayvancılık maksadıyla ortak olarak kullandığı Aksakal ve Karaçalılık meralar özel bir işletme olan Biltur Catering Gıda A.Ş. firmasına uzun yıllar kiralanmak istenmektedir. Halkın rızasına dayanmayan bu kiralamanın hayata geçmemesi için kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu kiralama Aksakal Mahallesi’nin yüzde 87’sinin Karaçalılık Mahallesi merasının yüzde yüzünün elinden alınması anlamına gelmektedir” dedi.

Aile işletmelerinin gıda güvencesi olduğuna dikkat çeken Erçakar şöyle konuştu: “Ülkemizde tarım ve hayvancılığın ana kaynağı aile işletmeleridir. Aile işletmeleri gıdamızın güvencesidir. Kırsalı canlı tutan bizler gibi küçük üreticilerdir. Meramızı daha verimli kullanabilmemiz hususunda öncelikle bizlere destek olunmalıdır. Mera alanları kimsenin şahsi arsası değildir. Burada yaşayan Aksakal ve Karaçalık halkını özel bir şirkete değişmek asla kabul edilemez.”